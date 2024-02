Le critiche di Prodi alla Ue | “Detta il menu ma poi a tavola mangiano americani e cinesi Per Ucraina e Israele | siamo stati trainati dagli Usa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Attenzione, in questo momento vedo una Europa fantastica are il, ma poi asi siedono. Buon appetito”. Così l’ex presidente del Consiglio Romano, relatore in un convegno organizzato dRappresentanza della Ue in Italia, si congeda nel suo intervento non tenero sullo stato attuale dell’Europa. Dframmentarietà decisionalesoggezione delle sceltesgancia diverse scudisciate all’attuale governance europea, a cominciare dguerra ine dal conflitto israelo-palestinese: “Di fronte a questi due grandi eventi noi europei non abbiamo contato nulla. Per il conflitto israelo-palestinese, ...