Sexy Magica di Sarah - il testo e il significato dell’inedito ad Amici 23

Sarah canta Sexy Magica , il suo inedito, durante la Semifinale di Amici 23 in onda su Canale 5 domenica 12 maggio 2024 . La canta nte è cresciuta molto e ha fatto un bellissimo percorso. Ecco il Video Witty Tv con l’esibizione.

Che trionfo per Sarah di Amici 23! La cantante raggiunge 1 milione di stream con Sexy Magica , il suo ultimo singolo L'articolo Sarah batte tutti ed è la prima a raggiungere 1 milione di stream con Sexy Magica proviene da Novella 2000.

Amici 23, stasera la finale: concorrenti, finalisti, tutto quello che c'è da sapere - Amici 23, stasera la finale: concorrenti, finalisti, tutto quello che c'è da sapere - Si chiudesabato 18 maggio in prima serata su Canale 5 la 23esima edizione deltalent show condotto daMaria De Filippi ...

Sarah vincitrice a sorpresa di Amici 2024/ La verità nei numeri in classifica: il record con Sexy magica - sarah vincitrice a sorpresa di Amici 2024/ La verità nei numeri in classifica: il record con Sexy magica - sarah sarà la vincitrice a sorpresa di Amici 2024 La cantante continua a stupire e segna un nuovo record con il suo brano Sexy magica.

