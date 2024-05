L' auto elettrica inquina come le altre

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 18 maggio 2024) L’Arpa, ente lombardo per l’ecologia, attesta che i veri danni non li fanno i motori bensì i particolati emessi per l’usura di freni, gomme e asfalto. Che le vetture a batteria, dal peso elevato, consumano a ritmi maggiori.