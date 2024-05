(Di sabato 18 maggio 2024) Un western autoriale intenso e struggente, tra realismo e incubo a occhi aperti, in uscita nelle nostre sale in contemporanea con la prima al Festival di Cannes. Un’avventura fantascientifica dagli effetti visivi notevoli e vertiginosi. E il ritorno di un film cult in versione restaurata. Sono per noi i tre film da non perdere sul grande schermo questo: Idi Roberto Minervini, Ildeldi Wes Ball edi Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel. Buone visioni! #Idi #RobertoMinervini #CosaVedereNel#SoloAl#SoloInSala Una scena de “I ...

Il legame unico, solido e indissolubile tra due partner grandi chef. L’amicizia fra due madri che si infrange e prende pieghe scure quando una perde il figlio in un incidente. Infine, il rapporto tormentato tra quattro fratelli e due sorelle dopo ...

Noa, il nuovo primate protagonista della saga infinita, erede di Cesare ne Il regno del pianeta delle scimmie , troneggia al boxoffice Italia no nel weekend . Il film di Wes Ball ha incassato 961.934 euro con una media di 2.141 euro in 441 cinema ...

Fioccano diverse novità al Cinema nel weekend dal 17 al 19 maggio , tra le quali spicca Una storia nera di Leonardo D’Agostini. Il film, che vedrà come protagonista Laetitia Casta, non sarà la sola novità sul grande schermo. Di seguito, dunque, ecco ...

Weekend al cinema con “I dannati”, “Il regno del pianeta delle scimmie”. E “L’odio” restaurato - weekend al cinema con “I dannati”, “Il regno del pianeta delle scimmie”. E “L’odio” restaurato - "I dannati", "Il regno del pianeta delle scimmie" e "L'odio" restaurato: trama e recensione dei film al cinema nel fine settimana ...

Sciopero treni 19 e 20,Salvini precetta - Sciopero treni 19 e 20,Salvini precetta - Lo rende noto il Mit spiegando che si tratta di una decisione "maturata soprattutto in vista dell'importante weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione ...

Lonato del Garda: Estate 2024 tra Concerti, Cinema e Jazz - Lonato del Garda: Estate 2024 tra Concerti, cinema e Jazz - Tra le iniziative consolidate troviamo “cinema in Giardino”, che propone quattro serate ... Un altro evento molto atteso è “Lonato in Festival”, previsto per il secondo weekend di agosto alla Rocca ...