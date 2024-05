(Di sabato 18 maggio 2024) Calendarizzati altri quattro giorni di trattative per cercare l’intesa sul testo antidemocratico ma che traballa per questioni economiche. L’Agenzia potrebbe ricattare gli Stati boicottando l’atteso regolamento sanitario.

Se l'Oms non otterrà i super poteri è solo per soldi - Calendarizzati altri quattro giorni di trattative per cercare l'intesa sul testo antidemocratico ma che traballa per questioni economiche. L'Agenzia potrebbe ricattare gli Stati boicottando l'atteso regolamento sanitario.

In Salute. Dengue: esplosione di casi in Sudamerica. E l'Italia - ... secondo i ricercatori, non otterrà risultati decisivi, se non ... non ancora approvato ma in fase di sviluppo presso l'Istituto ... Secondo l'Oms anche la debolezza nei sistemi di sorveglianza di molti ...