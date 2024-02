La Playtoy Orchestra conquista il Festival e ‘regala’ punti al FantaSanremo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna presenza fissa di fronte alla telecamere della Rai nei cinque giorni che stanno accompagnando gli italiani all’interno deldi Sanremo. Un grande successo per la ‘’, band sannita salita alla ribalta per la sua capacità di rendere musica le melodie riprodotte con gli strumenti giocattolo, un’attività iniziata nel 2001 che, in poco tempo, ha portato la formazione composta da Fabrizio Cusani, Giorgio Stefanelli, Massimiliano Maresta, Gioele Cerulo e Carlo Natale a toccare vette importanti. Video che spopolano sul web, audizioni allo show inglese “Britain’s Got Talent”, incursioni a I Fatti Vostri, Uno Mattina e Radio Rai. Insomma c’è profumo di Sannio in questa edizione delcanoro più importante in Italia. Ed è una presenza che, oltre a dare colore, ...