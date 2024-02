Calciomercato Inter | Dumfries in uscita in estate?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'pensa già al futuro. I nerazzurri, che con la vittoria nel derby d'Italia hanno consolidato il primo posto in classifica, in queste settimane stanno programmando la prossima stagione, durante la quale vorranno confermarsi ai vertici nazionali ed europei. Il club si muoverà sia in entrata...

Il Milan in sede di Calciomercato si trova ad affrontare la questione Maignan , cessione o rinnovo le alternative per il Diavolo… Mike Maignan ha un ... (dailymilan)

Calciomercato Inter : quale futuro per Sensi ? Possibili novità a breve per quanto concerne il centrocampista nerazzurro Nella giornata di ieri ... (calcionews24)

Il suo curriculum, dalla Juve all'Inter, passando per Chelsea, Tottenham e Italia, parla da solo e Conte sarebbe pronto a confrontarsi con la dirigenza blaugrana su un possibile incarico. Il ...La partita Roma – Inter di Sabato 10 febbraio 2024: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 24ma giornata di Serie A ROMA – Sabato 10 ...La differenza tra il nostro calcio e il loro è la cultura di fondo totalmente diversa ...Io non voglio farmi i fatti di Inter e Milan ma guardando lo stadio è spettacolare. Credo abbia una cosa ...