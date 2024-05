Italia-Canada - basket 3×3 femminile | orari quarti preolimpic - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Domani, domenica 19 maggio, si disputerà a Debrecen, in Ungheria, la fase finale ad eliminazione diretta delo di3×3: l’, seconda nel Gruppo D, affronterà nel match deidi finale il, primo nel Girone B, alle ore 17.15. Sono tre i pass olimpici a disposizione, che saranno assegnati alle due vincitrici delle semifinali ed alla vincitrice della sfida per il terzo posto: le azzurre dovranno battere le nordamericane per rientrare tra le migliori quattro e poi dovranno vincere almeno una delle ultime due sfide. La diretta tv dinon sarà disponibile, mentre la direttadi tutta la fase ad eliminazione diretta sarà assicurata da eurosport.it, discovery+ e YouTube FIBA 3×3, ...