Anticipo Serie A - Torino-Milan 3-1

(Di sabato 18 maggio 2024) 22.43 Vince ancora ilche batte 3-1 ile sogna ancora un posto in Europa Chance in avvio per Tameze e Okafor,poi si scatena il Toro che passa al 2' con la 'capocciata' di Zapata (cross da sinistra di Ricardo Rodriguez). Al 40' raddoppia Ilic,ancora di testa,su invito da destra di Bellanova. Nella ripresa c'è subito il tris di Ricardo Rodriguez con uno splendido destro da fuori che colpisce il palo e poi finisce in rete (46').Traversa di Pulisic,ma c'era fallo. Masina atterra Pulisic, Bennacer trasforma il rigore (55'). E' il 3-1.