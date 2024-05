Torino Milan 3-1 | Zapata poi Ilic e Rodriguez rilanciano l’Euro-Toro Bennacer illude su rigore - notte fonda per Pioli

(Di sabato 18 maggio 2024) Allo Stadio Grandeil match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Grandesi affrontano nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI1? – Il

22.43 Vince ancora il Torino che batte 3-1 il Milan e sogna ancora un posto in Europa Chance in avvio per Tameze e Okafor,poi si scatena il Toro che passa al 2' con la 'capocciata' di Zapata (cross da sinistra di Ricardo Rodriguez). Al 40' ...

Due allenatori al passo d’addio . Uno che prova, contro ogni pronostico, a chiudere con il sogno stagionale. L’altro che invece ad oggi non sa davvero cosa aspettarsi in quella che sarà la sua ultima partita a San Siro. All’Olimpico Grande Torino , ...

Le motivazioni che fanno la differenza. A due giornate dalla fine della Serie A, il Torino è ancora in piena lotta per un piazzamento in Conference League . Il Milan ha già finito da tempo la sua stagione, è sicuro del secondo posto e ormai senza ...

Torino-Milan 3-1: i granata sono ancora in ballo per l’Europa - torino-milan 3-1: i granata sono ancora in ballo per l’Europa - Sono ancora vive le speranze europee del Toro, nono e ad una lunghezza dall'ottavo posto grazie al successo contro il milan. Ci pensano Zapata e Ilic a indirizzare la gara nel primo tempo, Rodriguez ...

Milan distratto, il Torino non perdona. Juric a -1 dalla Fiorentina - milan distratto, il torino non perdona. Juric a -1 dalla Fiorentina - Il torino offre una prestazione superlativa nell'ultima partita davanti ai propri tifosi in questa stagione battendo 3-1 il milan di Stefano Pioli. Un risultato che porta gli uomini di Ivan Juric al ...

Calcio Rodriguez castiga il Milan - Calcio Rodriguez castiga il milan - Nel 3-1 con cui il torino ha superato un milan infarcito di seconde linee il difensore rossocrociato ha battuto Sportiello con un gran sinistro dal limite all'incrocio. Per il 31enne zurighese, che il ...