Affari Tuoi - Mabel capitola al Dottore | la storia della madre e il mutuo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 18 maggio 2024) Ventiquattro ore dopo la maxy vincita conseguita da Luca del Trentino Alto Adige (Qui per scoprire cosa è accaduto),è andato avanti. Questa volta è stato il turnoregione Emilia Romagna, condi Forlì. A differenza di Luca, però, la concorrente si è ritrovata ad affrontare una partita particolare in cui ad avere la meglio è stato senz'altro il. Nel corsopuntata Amadeus ha avuto modo di apprendere la triste vicendamammaconcorrente, coinvolta in uno dei momenti più drammaticiitaliana.puntata 18 maggio 2024: ladie sua mamma Dopo 28 turni di attesa, ecco che ...