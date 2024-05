Tonfo sulla terra | la Casertana rimane in Serie C

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“Sei bella come un gol di Curcio al 93” è stata la frase più gettonata di questa settimana per fare proposte di matrimonio, di fidanzamento, per farsi perdonare qualche tradimento. Già, tradimento: è la volta buona, dopo le buone soddisfazioni del Napoli lo scorso campionato, di continuare a pentirsi. Lagiocherà il ritorno del primo turno nazionale dei playoff, contro la Juventus Next Gen. Serata di gala al Pinto: due exA a seguire la partita La Juventus è sempre la Juventus, che sia essa Next Gen, o prima squadra, che sia quella di Allegri, o di Brambilla. Quest’ultima, è ospite al Pinto, che ha il vestito buono: un meraviglioso completo rossoblù per una fresca serata di metà maggio, accompagnata dallo struscio di tutta la città, per un altro traguardo di una stagione memorabile. Ad assistere alla ...