Amici 23 finale - Maria De Filippi abito con ciliegie scontato | brand e costo

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 18 maggio 2024)Deper ladi2024 decide di indossare uncon stampadi un famosoitaliano. Questa volta la conduttrice tanto amata di Canale 5 ha optato per unlonguette. Conclude così questa 23esima edizione la padrona di casa, che opta per mix di colori nero e rosso. Come sempreè elegantissima e non strafà con il suo look. Una scelta azzeccata che ha colpito l’attenzione del pubblico. Infatti, in molti si chiedono quali sono marca e prezzo dell’che Queen Mary ha deciso di indossare per questa, in onda il 18 maggio 2024. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo vestito ora in sconto!2024 ...