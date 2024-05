(Di sabato 18 maggio 2024) La tragedia è avvenuta a Santeramo in Colle, in provincia di. La vittima era impegnata in attività di pascolo assieme al padre quando è stato sorpreso dal temporale

Un Ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari , dopo essere stato colpito da un fulmine . La vittima era impegnata, assieme al...

La tragedia nel territorio del comune di Santeramo in Colle, nella città metropolitana di Bari . Il diciassettenne pare fosse impegnato in campagna col padre quando è stato Sorpreso da un improvviso temporale .Continua a leggere

(Adnkronos) – Un giovane di 17 anni è morto questo pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari , colpito da un fulmine , mentre sulla zona imperversava un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il servizio 118 ...

Ragazzo 17enne colpito da un fulmine, morto per arresto cardiaco - Ragazzo 17enne colpito da un fulmine, morto per arresto cardiaco - bari – Un ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle nel Barese dopo essere stato colpito da un fulmine. La vittima era impegnata, assieme al padre, in attività di ...

Bari, colpito da un fulmine: 17enne muore nei campi - bari, colpito da un fulmine: 17enne muore nei campi - Tragedia a Santeramo in Colle, in provincia di bari, dove questo pomeriggio un 17enne è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il servizio 118 ma, ...

Sorpreso dal violento temporale e colpito da un fulmine, 17enne si accascia e muore: tragedia a Bari - Sorpreso dal violento temporale e colpito da un fulmine, 17enne si accascia e muore: tragedia a bari - La tragedia nel territorio del comune di Santeramo in Colle, nella città metropolitana di bari. Il diciassettenne pare fosse impegnato in campagna col padre quando è stato sorpreso da un improvviso ...