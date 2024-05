Internazionali d’Italia 2024 - Swiatek | Orgogliosa della vittori - sto giocando un ottimo tennis

(Di sabato 18 maggio 2024) Intervenuta in conferenza stampa dopo laa degli, Igaha commentato laa: “Sono davverodi come ho giocato in queste settimane. Ho sfruttato le mie opzioni, ho messo pressione sulle mie avversarie in ogni momento e sono riuscita ad uscire indenne da situazioni delicate, senza mettermi troppa pressione equei punti importanti proprio come farei in un altro contesto“. La polacca ha poi parlato dell’imminente Roland Garros: “So che sarò la favorita perché ci arrivo da numero 1 al mondo, ho grande fiducia e stoun. Ma sono anche consapevole che gli Slam sono diversi ed è per questo che voglio rimanere umile e ...

Roma , 18 maggio 2024 – Una Regina del Tennis Mondiale in WTA che trionfa per la terza volta agli Internazionali d’Italia . E nell’edizione del 2024 Iga Swiatek scrive ancora la storia. Splendida la sua carriera in uno sport sempre più praticato nel ...

