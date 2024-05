Atletica - Catalin Tecuceanu vince di forza | miglior italiano da 24 anni! Olivieri e Scotti in spolver - bene Fantini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024)si è scatenato a Chorzow (Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). L’azzurro, quarto agli ultimi Mondiali Indoor e detentore del recordin sala (1:45.00), ha vinto digli 800 metri nello stadio dove l’Italia ha alzato al cielo l’ultima Coppa Europa, imponendosi con il rilevante tempo di 1:44.22. Il veneto ha sensibilmente abbassato il proprio personale (1:44.79 risalente alla scorsa estate) e ha siglato ilcronodegli ultimi 24, nonché il sesto di sempre in campo nazionale.ha anche siglato il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 (era fissato a 1:44.70), ...