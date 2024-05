Umiliata in caserma - la denuncia della giovane carabiniera | Cosa mi hanno fatto

Scrive “Visto il Capitano” sulla fronte di una militare: ufficiale dei carabinieri indagato - Scrive “Visto il Capitano” sulla fronte di una militare: ufficiale dei carabinieri indagato - Modena - Un nuovo episodio di vessazioni e bullismo emerge dalla caserma dei Carabinieri di Modena. Questa volta nel mirino è finita una giovane carabiniera, f ...

