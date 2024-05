Rugby femminile - Capitolina-Calvisano 22-19 nell’anticipo dell’ultima giornata dei play-out della Serie A élite

Finisce in semifinale nella fase ranking il riscatto del L’ErLux Rugby Forlì, che all’Inferno Monti cade contro Modena 5-29 e ora dovrà accontentarsi del match valido per il terzo o quarto posto di questa poule; che significa undicesima o dodicesima ...

Rugby Parma: coach Du Preez non rinnova e lascia - rugby Parma: coach Du Preez non rinnova e lascia - Alla scadenza del contratto biennale, le strade della rugby Parma e dell’head coach della Prima Squadra ... competenza e tecnica nella squadra appena promossa in serie A. Non posso che ringraziare ...

Biella Rugby: la EVO gialloverde conclude al secondo posto il Campionato Cadette - Biella rugby: la EVO gialloverde conclude al secondo posto il Campionato Cadette - Le parole di coach Nicola Mazzucato: «[...] Ci siamo divertiti, e già sono contento per questo. E’ stato un buon campionato, è bene sottolineare il ruolo sociale delle seconde squadre per quei giocato ...

Finale serie C, tutto in due partite per i Lyons cadetti contro Parma - Finale serie C, tutto in due partite per i Lyons cadetti contro Parma - Tutto in due partite: è questo quello che attende la Squadra Cadetta di Sitav rugby Lyons, che nelle prossime due domeniche si gioca la Finale Promozione del campionato di serie C. Dopo una stagione ...