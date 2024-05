Highlights e gol Torino-Milan 3-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. Inizio di partita equilibrato con entrambe le squadre che hanno qualche occasione per sbloccare il risultato, ma dalla seconda metà del primo tempo in avanti ilprende il largo: prima un gran gol di Duvan Zapata sblocca il risultato. Poco prima dell’intervallo, Ilic, lasciato colpevolmente da solo, di testa batte l’incolpevole Sportiello e fa 2-0. Neanche il tempo di cominciare il secondo tempo che Ricardo Rodriguez pesca il jolly e trova un gol meraviglioso siglando il 3-0. Il, con l’orgoglio, prova a reagire: Pulisic prende la traversa e si guadagna anche un calcio di rigore con ...