Mida canta Que pasa per la Finale di Amici 23 | è lui il primo eliminato | Video Witty Tv

(Di sabato 18 maggio 2024)Queper ladi23. Ilnte sfida i colleghi in una manche secca ad eliminazione diretta. Tuttino i propri inediti.si esibisce per ultimo e fa ballare tutto lo studio, ma non basta. Secondo il televoto è ila dover abbandonare la competizione.accetta il giudizio nel migliore dei modi, e questo gli fa molto onore. Lo sottolineano anche i giornalisti. Lorella Cuccarini, per indorargli la pillola, gli svela che un artista famoso, ha sottolineato di aver molto apprezzato la sua cover.Tv

I ballerini Marisol e Dustin , i cantanti Petit , Holden , Mida e Sarah : sono i sei giovani artisti che si sfidano alla finale di Amici, in diretta in prima serata su Canale 5. Un percorso netto per tutti e sei, entrati nella scuola a settembre scorso. ...

