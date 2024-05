Basket - Serie A2 | Trapani vince su Verona la prima gara delle semifinali

(Di sabato 18 maggio 2024)ha la meglio super 78-71. Sul parquet diva in scena lapartita valida per ledi playoff diA2. I padroni di casa conquistano1, controllando il match nella sua interità. Ora la squadra vincitrice si prepara a2, che giocheranno nuovamente sul campo di casa,di spostarsi nel palazzetto veronese. L’avvio di partita vedeconquistare il vantaggio e prendere il largo su. La squadra ospite cerca di mantenere contatto con gli avversari, ma dopo dieci minuti sul parquet, i padroni di casa sono in vantaggio per 28-17. Il secondo parziale segue un canovaccio identico nellaparte, conin ...

Il LIVE in diretta di Trapani-Verona , sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Comincia la Serie tra due squadre che hanno superato in quattro partite i quarti di finale. In particolare, la ...

Il LIVE in diretta di Trapani-Verona , sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Comincia la Serie tra due squadre che hanno superato in quattro partite i quarti di finale. In particolare, la ...

Il LIVE in diretta di Trapani-Verona , sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Comincia la Serie tra due squadre che hanno superato in quattro partite i quarti di finale. In particolare, la ...

Semifinali Playoff Serie A2 – Tutto sulle gare 1 nel Tabellone Argento - Semifinali Playoff serie A2 – Tutto sulle gare 1 nel Tabellone Argento - Al via le semifinali playoff di serie A2 Old Wild West 2023/24 nel Tabellone Argento, con le gare 1: sabato 18 maggio si gioca trapani-Verona, domenica 19 è in programma Fortitudo Bologna-Real ...

A2 Playoff - A Trapani Verona senza Ivan Buva all'ultimo minuto - A2 Playoff - A trapani Verona senza Ivan Buva all'ultimo minuto - Scaligera Basket comunica che l'atleta Ivan Buva non sarà a disposizione di Coach Ramagli per gara 1 contro trapani Shark a causa di una coxalgia sinistra.

Tezenis Verona verso Trapani per i PlayOff A2 - Tezenis Verona verso trapani per i PlayOff A2 - Questa sera alle ore 20.30, al PalaShark di trapani la Tezenis Verona affronterà in Gara 1 proprio trapani Shark per le semifinali playoff del campionato ...