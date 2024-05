GTWC Europe - BMW domina a Misano 3° posto per Valentino Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Charles Weerts/Dries Vanthoorno race-2 adel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. WRT ottiene una nuova vittoria a, la squadra di Vincent Vosse ha vinto ininterrottamente in Romagna dal 2021 ad oggi ad eccezione della race-1 del 2023. La M4 GT3 #32, scattata dalla pole, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48) e Maxime Martin/(Team WRT BMW #46), equipaggi in lotta fino alla fine per la seconda piazza sul podio. L’auto del ‘Dottore’, dopo lo start dalla quinta piazza ed il sorpasso ai box ai danni della Ferrari #69 Emil Frey Racing, ha tentato di impensierire la Mercedes #48, un vero attacco non è mai arrivato da parte di Maxime Martin ai danni di Lucas Auer. ...