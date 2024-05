Mattia Zenzola ad Amici 23 per la Finale | Tenetevi stretti i vostri sogni | Video Witty Tv

(Di sabato 18 maggio 2024) Bellissimo il discorso diad23 per ladel talent. L’ex vincitore ha ricordato a tutti che vincere non significa solo alzare la coppa. Vince anche chi fuori dal talent, una volta spenti i riflettori, riesce a tenersi stretto i proprie continua ad inseguirli facendo della propria passione il lavoro della sua vita., alla fine, dona la possibilità a tutti di vedersi la vita cambiata. Dona la possibilità di avere contatti, di fare ciò che vogliono davvero e di crescere tantissimo a livello professionale. Ecco le parole del ballerino nelTv.

Non solo Angelina Mango, questa sera ad Amici 23 sarà ospite anche Mattia Zenzola (che riporta a casa la coppa) L'articolo Mattia Zenzola in viaggio con la coppa! Il ballerino ospite della finale di Amici 23 proviene da Novella 2000.

L'ex vincitore di Amici della scorsa edizione, il ballerino Mattia Zenzola , è in viaggio per raggiungere Roma in vista della finale di Amici 23!

Amici 2024, attesa per la finale del programma. DIRETTA - Amici 2024, attesa per la finale del programma. DIRETTA - Maria De Filippi conduce l’appuntamento conclusivo del talent-show. Al centro dello studio gli allievi ancora in gara, ovvero Sarah, Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin. Ospite mattia zenzola ...

Amici 23, la finale. Mattia Zenzola riconsegna la coppa del vincitore: «L'autenticità deve essere il vostro vero punto di forza» - Amici 23, la finale. mattia zenzola riconsegna la coppa del vincitore: «L'autenticità deve essere il vostro vero punto di forza» - mattia zenzola è stato il vincitore di Amici 22. Il ballerino pugliese, attualmente nel cast del Musical Mare Fuori, ha riconsegnato in diretta la coppa per un passaggio di consegna ...

Amici 23 la Finale, i messaggio di Mattia Zenzola (ex vincitore) per i finalisti: «Rimanete autentici. Ora spaccate tutto, io tifo per voi» - Amici 23 la Finale, i messaggio di mattia zenzola (ex vincitore) per i finalisti: «Rimanete autentici. Ora spaccate tutto, io tifo per voi» - Amici 23 la Finale, si parte. Maria De Filippi entra in studio (con un tubino con una fantasia di ciliege e un decoltè rosso) e lancia le performance dei giudici. Si Inizia ...