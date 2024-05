(Di sabato 18 maggio 2024) Pochi giorni dopo l’aggressione dell’8 novembre 2014 in via Erbosa, fui ascoltato come parte offesa in Procura dalla dottoressa Antonella Scandellari per raccontare i fatti e indicare eventuali responsabili. Prima di aprire il verbale, la pm mi ammonì affinché dicessi tutto ciò che sapevo e avevo visto, specie in relazione al riconoscimento degli aggressori. Forse temeva che avrei omesso qualcosa o qualcuno, per paura o per non guastare le buone relazioni che avevo nel mondo antagonista. Al suo ammonimento risposi: “Dottoressa, non si preoccupi. Io farò il mio dovere di cittadino e sono certo, conoscendola, che anche lei farà il suo dovere di magistrato. Ma sono altrettanto certo che, a valle del mio e del suo impegno, la macchina della giustizia nel suo insieme non farà altrettanto”. Preveggenza? No, esperienza di tanti anni passati nelle aule di tribunale. La dottoressa ...

Quella palude che invischia fascicoli e fiducia - quella palude che invischia fascicoli e fiducia - Pochi giorni dopo l’aggressione dell’8 novembre 2014 in via Erbosa, fui ascoltato come parte offesa in Procura dalla dottoressa Antonella Scandellari per raccontare i fatti e indicare eventuali respon ...

Il riso nella ex palude dell’Ortazzo - Il riso nella ex palude dell’Ortazzo - Quelli che si presentano come perfetti rettangoli sono 240 ettari di ex terreno paludoso dell’Ortazzo (già di proprietà dei conti Pergami) bonificato per colmata dal Genio civile nel dopoguerra e che ...

Divorzio, mezzo secolo dal referendum. Giuseppe De Rita: «Volevamo la libertà, a non capirlo furono i partiti» - Divorzio, mezzo secolo dal referendum. Giuseppe De Rita: «Volevamo la libertà, a non capirlo furono i partiti» - Giuseppe De Rita, lei ha sempre detto che in Italia la società prevale sulla politica e la trascina. È stato così nel 1974 «Ma certo: il referendum sul divorzio ...