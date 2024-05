Il Torino batte il Milan e scavalca il Napoli | i granata tengono vivo il sogno Conference League | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2024) Le motivazioni che fanno la differenza. A due giornate dalla fine della Serie A, ilè ancora in piena lotta per un piazzamento in. Ilha già finito da tempo la sua stagione, è sicuro del secondo posto e ormai senza obiettivi. Ciò che resta, forse, nella stagione dei rossoneri, è salutare i tifosi, nell’ultima a San Siro e dire arrivederci a Pioli e Giroud. Nella serata dell’Olimpico diè il ‘Toro’ a farla da padrone. Nel primo tempo le reti di Zapata e Ilic, due colpi di testa che trovano impreparata la difesa rossonera, indirizzano la gara sui binari dei piemontesi. Nella ripresa una gran conclusione di Ricardo Rodriguez, ex non proprio indimenticabile, che centra un legno e arrotonda sul 3-0. La reazione delarriva con Pulisic che scappa ...