Lo studio di Unicusano | ChatGPT tra opportunità e sfide

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 1 febbraio 2024.Pubblicati, su una importante e quotata rivista di Management (The TQM Journal) i risultati della ricerca “between opportunities and challenges: an empirical study in Italy” condotta dalla ricercatrice Maria Giovina Pasca e dalla prof.ssa Gabriella Arcese dell’Università Niccolò Cusano. La ricerca indaga le percezioni degli utenti riguardo ae implicazioni

Con investimenti imminenti che superano i 17 miliardi di euro, si profila un futuro di crescita significativa per le smart city in Italia, progettato per creare 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro. T ...Fra luci e ombre la nuova infografica di Unicusano sull’innovazione urbana nelle smart city analizza la situazione digitale delle città italiane, andando ad aprire una finestra sul futuro e sulle poss ...Il sogno in Coppa Italia di categoria prosegue per l’Unicusano Futsal Ternana ...Pritoni e Radesco in mezzo al campo. Prima fase di studio tra le due formazioni, la posta in palio è alta e si vede in ...