Fonseca sul suo futuro | Non ho capito la domanda - forse il mio francese non è molto buono

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Devo essere equilibrato e pensare a tutta la stagione. E’ vero che c’è frustrazione dopo questa partita, ma se pensiamo a quello che abbiamo ottenuto in un anno… Questa stagione è stata magnifica e, onestamente, siamo dove dobbiamo essere. Congratulazioni al Brest che ha fatto una grande stagione,meritavano più di noi ma alla fine abbiamo l’opportunità di vedere il club in Champions. Sonoorgoglioso dei miei giocatori e della stagione che abbiamo avuto”. Lo ha detto l’allenatore del Lille, Paulo, dopo l’ultima giornata di Ligue 1 in cui è stato mancato l’obiettivo della Champions diretta, con la qualificazione ai preliminari da quarta in classifica: “La stagione dovrà iniziare prima delle altre ma dobbiamo vederla come una grande opportunità per la società. L’organizzazione del ...