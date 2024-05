(Di lunedì 20 maggio 2024)è tornata a. La deputata, grande appassionata di Formula 1, tra un’iniziativa politica e l’altra, è ritornata sul circuito in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Senna. E a bordo pista la Capogruppo di Italia Viva al Senato ha sfoggiato un outfit casual e, con un pezzo forte: ilda copiare per questa primavera. Meb in pista a: il look da replicare Instancabile e sempre un passo avanti quando si parla di stile,è tornata a. La deputata di Italia Viva in queste ultime settimane è stata impegnata nella campagna per le elezioni europee, eppure, tra un’iniziativa politica e l’altra, ha trovato il tempo per ...

Maria Elena Boschi a Imola per la F1: chic col gilet nero - Maria elena boschi a Imola per la F1: chic col gilet nero - Maria elena boschi non sbaglia un colpo: la deputata si è lasciata immortalare su Instagram con un look casual e chic a Imola.

ATP Ginevra e Lione, dove vedere i tornei in tv e streaming - ATP Ginevra e Lione, dove vedere i tornei in tv e streaming - Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in camp ...

Giulio Berruti: “Un figlio con Maria Elena Boschi Ci stiamo lavorando”/ “La laurea in medicina…” - Giulio Berruti: “Un figlio con Maria elena boschi Ci stiamo lavorando”/ “La laurea in medicina…” - Giulio Berruti racconta i lati nascosti del suo carattere e il rapporto con i genitori. Sulla relazione con Maria elena boschi: "Un figlio..." ...