F1 - Charles Leclerc ha preso confidenza con il podio | ora il salto di qualità?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Ferrari é tornata e anche se manca ancora qualcosa per poter lottare costantemente per vincere,ha dato ampia dimostrazione di aver fatto dei grandi passi avanti. Ormai il pilota si piazza stabilmente sulo in zona, come accaduto con il terzo posto nel circuito di ‘casa’ a Imola. Davanti a lui infatti sono arrivati solo due imprendibili come Max Verstappen e Lando Norris. Nonostante tutto però, qualcosa é cambiato in Ferrari e questo vento di novità ha un sapore vincente.: “Ritmo gara elevato, bene che siamo andati a” (Credit foto – pagina Facebook del monegasco)Queste allora le parole diriprese dal sito ufficiale della Formula 1: “Almeno è un. Sono molto felice ...