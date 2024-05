Pagani - spaccio di cocaina in Costiera | tre arresti

(Di lunedì 20 maggio 2024) Questa mattina, in, Sant’Egidio del Monte Albino e Ascoli Piceno (AP) i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Sarno, del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Compagnia di Ascoli Piceno (AP), hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare deglidomiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di B. S., P. M. e R. C., indagati, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti. L’ordinanza del GIP ha disposto, inoltre, l’applicazione di misura cautelare non custodiale (obbligo di dimora) nei confronti di un quarto indagato, attualmente detenuto per altri reati in istituto penitenziario di Nizza. Secondo la ricostruzione operata dal GIP, che ha condiviso l’impostazione della richiesta di ...

Ascoli, Camela e Viscione esclusi. «Peccato, noi siamo un partito accogliente» - ascoli, Camela e Viscione esclusi. «Peccato, noi siamo un partito accogliente» - ascoli «La Lega è accogliente. È un peccato escludere. Vale per ascoli come per Milano. Peccato dire: “No, tu attendi fuori”. Sono sicuro che le persone ...