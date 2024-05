Il mio saluto a Franco Di Mare - vittima anche lui della medicina che cura senza fare prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Addio, anzi, arrivederciDi, testimonehybris dell’uomo al principio del terzo millennio, scomparso proprio durante i “festeggiamenti”XIX Giornata nazionale del malato oncologico (16-19 maggio 2024). Non ti ho conosciuto e non lo saprai mai,, ma tu sei l’ennesimanostra follia suicidaguerra mondiale “a pezzi”, mai interrotta, che uccide innanzitutto i bambini, e la hybrische pensa solo are e non si occupa minimamente diricerca basandosi sullaprimaria. Mai come oggi la “guerra contro il cancro” la stiamo solo, e di gran lunga, perdendo. Eppure più i dati ce lo dicono: ci ...