La straordinaria normalità degli Indiana Pacers è arrivata alle finali di Conference

(Di lunedì 20 maggio 2024) La portata della vittoria si misura in decibel. Dalla bolgia al silenzio, profanando il Madison Square Garden: glisi presentavano a gara-7 con poca esperienza nei playoff, senza stelle conclamate e tanti giovani. Ebbene. Hanno rifilato 21 punti di scarto a New York, al termine di una serie degna erede dei precedenti al cardiopalma fra le due franchigie negli anni Novanta. L’hanno fatto con il ghiaccio nelle vene: il 67,1 per cento al tiro (era perfino l’82 a metà secondo quarto) è la performance più precisa di sempre nei playoff Nba. “L’ho detto ai miei ragazzi”, racconta Rick Carlisle. “Se vinci un match del genere in un palazzetto del genere, significa che hai fatto la storia”. E ora i suoi ragazzi sono in finale di Eastern. Qualcuno potrebbe obiettare cheha semplicemente ...

