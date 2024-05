Borsa | l' Europa conferma il rialzo - lente sul Medio Oriente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le Borse europee si muovono in(Francoforte +0,33%, Parigi +0,37%, Londra (+0,3%) con l'eccezione di Milano (-1%) su cui pesa lo stacco delle cedole di 21 big. Ladella giornata è aldopo l'incidente in elicottero in cui hanno perso la vita il presidente iraniano Raisi e il ministro degli esteri. Sul fronte macro l'agenda guarda, soprattutto, a giovedì con una serie di Pmi dae Stati Uniti. Sempre monitorate le banche centrali con diversi interventi questa settimana, tra cui domani quello della presidente della Bce, Christine Lagarde. L'indice d'area del Vecchio Continente segna un marginale +0,15% con l'energia in evidenza spinta dal petrolio in leggero(wti a 80 dollari, +0,17% e brent sopra 84 dollari, +0,35% ) e lo scatto del prezzo del gas ...

