Perché Furiosa è una delle più grandi eroine cinematografiche di sempre

(Di lunedì 20 maggio 2024): A Mad Max Saga ci ha parlato maggiormente di lei, di, del personaggio che bene o male anche in Mad Max: Fury Road era stata capace di conquistarsi un posto di assoluto prestigio non solo nella saga, ma nell’universofemminili. La verità è che era da tanto, tantissimo...

La Divina Congrega e l’Orlando Furioso - La Divina Congrega e l’Orlando Furioso - “La Divina Congrega” è una serie fumettistica di Sergio Bonelli Editore creata da Marco Nucci e Giulio Antonio Gualtieri, giunta attualmente al quarto e ...

Quanto si deve soffrire per interpretare Furiosa raccontato da Anya Taylor-Joy - Quanto si deve soffrire per interpretare furiosa raccontato da Anya Taylor-Joy - Volete interpretare furiosa Ecco le cose che ha fatto Anya Taylor-Joy per ottenere, mantenere la parte e sopravvivere al set!

Furiosa, Chris Hemsworth da supereroe a villain: “Mi piaceva l’idea di sporcare tutto” - furiosa, Chris Hemsworth da supereroe a villain: “Mi piaceva l’idea di sporcare tutto” - Chris Hemsworth a Cannes: un super non eroe In occasione del Festival di Cannes 2024, pochi giorni fa, Hemsworth insieme ad Anya Taylor-Joy e George Miller hanno presentato il nuovo ruggente furiosa: ...