Gigi D’Alessio diventa nonno per la quarta volta - la figlia Ilaria è diventata mamma Gli auguri a sorpresa di Anna Tatangelo

(Di lunedì 20 maggio 2024) La famigliasi allarga ancora.toper la, dopo che suataper la prima. Nel frattempo, il cantante napoletano è anche in attesa del sesto figlio con l’attuale fidanzata Denise Esposito. Per il nuovo nipotino maschio, non sono mancati glidi, ex compagna storia del cantante partenopeo.ha annunciato la nascita del figlio, avvenuta il 15 maggio, sui social: “Un amore così non l’ho mai provato. Joseluí,ti ama”. Papàha commentato: ...

Fiocco celeste in casa D’Alessio : la figlia di Gigi , Ilaria , nata dal suo matrimonio con la prima moglie Carmela Barbato, è diventata mamma ! Per Gigi D’Alessio si tratta del quarto nipote: Ilaria è la sua secondogenita e suo figlio è stato chiamato ...

Bellassai, Comiso. “Chiusura piscina da imputare solo alla Giunta” - Bellassai, Comiso. “Chiusura piscina da imputare solo alla Giunta” - “La chiusura sine die della piscina comunale di Comiso ci mette, ancora una volta, dinanzi a una sola certezza. L’incapacità di questa amministrazione nel ...

Gigi D’Alessio nonno per la quarta volta: sua figlia Ilaria è diventata mamma, arriva il commento di Anna Tatangelo - gigi D’Alessio nonno per la quarta volta: sua figlia Ilaria è diventata mamma, arriva il commento di Anna Tatangelo - gigi D'Alessio è diventato nonno per la quarta volta! La figlia Ilaria è diventata mamma: cosa ha detto Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è diventato nonno per la quarta volta - gigi D’Alessio è diventato nonno per la quarta volta - In attesa di diventare papà per la sesta volta, nel frattempo gigi D’Alessio è diventato per la quarta volta nonno. La figlia Ilaria (32 anni), avuta dalla ex moglie Carmela Barbato, ha infatti dato a ...