Spondilolistesi | cos’è - i sintom - come curarla

(Di lunedì 20 maggio 2024) Con il termine medico disi indica una condizione patologica caratterizzata da un lento ma progressivo e costante spostamento di una vertebra rispetto a quella sottostante. Le vertebre in genere maggiormente colpite dallasono le vertebre lombari inferiori, in particolare la quarta e la quinta lombare – L4 e L5 – e la prima vertebra sacrale – S1 –. Questo “scivolamento” può avvenire in avanti rispetto alla vertebra sottostante, nel tal caso saremmo di fronte a anterolistesi; può avvenire posteriormente rispetto alla vertebra inferiore, in tal caso saremmo di fronte a retrolistesi; può avvenire lateralmente rispetto alla vertebra inferiore, in tal caso saremmo di fronte a laterolistesi. La maggior parte dei casi diè in realtà anterolistesi: lo slittamento in avanti della vertebra rispetto ...