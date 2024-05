Juventus - Fagioli convocato per il Bologna Finish di un incubo durato sette mesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) 20 maggio 2024: una data che Nicolòattendeva dalunghi. La squalifica per le scommesse sul calcio, le terapie per la ludopatia, la storia di riscatto e di rinascita dopo gli errori. E ora il talentuoso centrocampista dellapuò tornare a giocare a calcio, a riprendersi quanto perduto per la nota vicenda che lo ha coinvolto. La gioia passa prima attraverso i social, con una storia inequivocabile pubblicata alla mezzanotte: si festeggia la fine della squalifica con una torta che raffigura il gol di Lecce e un “” come commento del mediano bianconero, che in mattinata ha anche appreso di essere rientrato nell’elenco dei convocati. Nel frattempo è cambiato il mister: Allegri che lo ha lanciato è stato rimpiazzato da Montero per queste due partite e oggi a ...