Ascolti 19 maggio | quanto ha fatto la nona puntata de L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria Nella serata di ieri, Domenica 19 Maggio 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 2.348.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 all’1.18 - L’ Isola dei Famosi ha ottenuto un a.m. di 1.972.000 ...

Bene la fiction Rai anche se in replica Nella serata di ieri, domenica 19 maggio 2024 , su Rai Uni, la fiction Makari in replica conquista 2.348.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 all’1.18 – L’Isola dei Famosi registra ...

Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 19 maggio , hanno visto sfidarsi L' Isola dei Famosi su Canale 5, che per la prima volta è andato in onda di domenica sera, e Makari in replica su Rai1. Per il reality show condotto da Vladimir Luxuria si è ...

Ascolti 19 maggio, L’Isola dei Famosi peggio delle repliche di Makari - ascolti 19 maggio, L’Isola dei Famosi peggio delle repliche di Makari - La puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi è scesa sotto i 2 milioni di telespettatori Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Isola dei Famosi 2024 naufragata, Màkari (in replica) sul podio, Report cresce - Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Isola dei Famosi 2024 naufragata, Màkari (in replica) sul podio, Report cresce - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di domenica 19 maggio 2024 ha offerto ai telespettatori film, serie e reality. Ma cosa ...

Isola 18, pesante crollo per Vladimir Luxuria: ecco gli ascolti della nona puntata - Isola 18, pesante crollo per Vladimir Luxuria: ecco gli ascolti della nona puntata - Ieri sera è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, il game show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria dopo due stagioni da opinionista e giunto alla sua diciottesima edizione.