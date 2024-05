Traffico Roma del 20-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità al Flaminio da oggi sono in programma potature in viale del vignola sino alle 17 circa la strada sarà chiusa alnel tratto compreso tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia deviata alla linea 910 I bus provenienti da Piazza Mancini transiteranno in via Guido Reni saltando complessivamente tre fermate normale itinerario invece per le vetture provenienti da piazza Indipendenza ancora oggi dalle 11.30 via Salaria sarà chiusa aldall’intersezione di via Po a quella con via dei Colli Albani per lasciare spazio alla cerimonia il ricordo del professor Massimo D’Antona sino alle 12:30 circa possibili deviazioni o brevi Stop per sei linee di bus e questa notte Per consentire il posizionamento di un autogru via Nizza sarà chiusa al ...