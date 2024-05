Iran - il presidente iraniano Raisi è morto in un incidente in elicottero | quale sarà il ruolo di Khamene - cosa potrebbe succedere

Non ci sono sopravvissuti. I rottami del velivolo, su cui viaggiava anche il ministro degli Esteri , sono stati rinvenuti grazie a un drone turco in grado di individuare fonti di calore

Lo schianto dell’elicottero di Ebrahim Raisi rischia di far aumentare la repressione interna e le tensioni nell’area. L’Iran infatti è un elemento chiave dell’equazione regionale, in uno scenario segnato dalla guerra e dalla paura. Leggi

Elicotteri scadenti, l’Iran paga il prezzo delle sanzioni - Elicotteri scadenti, l’Iran paga il prezzo delle sanzioni - L’incidente all’elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi, un Bell-412 di fabbricazione statunitense, probabilmente un lascito dell’Iran dei tempi dello Scià, potrebbe essere una spia degli eff ...

La sicilianità di Marcella Bella incanta Domenica In: “Sono come il vulcano, mi sento l’Etna” - La sicilianità di Marcella Bella incanta Domenica In: “Sono come il vulcano, mi sento l’Etna” - Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Marcella Bella è stata ospite di Mara Venier, durante la puntata del 19 maggio di Domenica In.

I funerali di Raisi si terranno domani a Tabriz - I funerali di Raisi si terranno domani a Tabriz - ROMA, 20 MAG - I funerali del presidente iraniano Ebrahim Raisi si terranno domani a Tabriz: lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Mehr, citata dalla Tass. (ANSA). NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. Via ...