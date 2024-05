Perla Vatiero ricrea un’iconica scena di Mare Fuori a un evento

“Vuoi o non vuoi”, per dirla usando un suo famoso tormentone, Perla Vatiero continua a fare notizia e a far parlare di sé. La vincitrice del Grande Fratello per il momento non avrà trovato ancora sbocchi professionali nel mondo della televisione, ...

Garibaldi furioso, il lungo messaggio di sfogo: c’entra Beatrice Luzzi - Garibaldi furioso, il lungo messaggio di sfogo: c’entra Beatrice Luzzi - Giuseppe Garibaldi posta un lungo sfogo sul suo profilo Instagram e c'entra anche Beatrice Luzzi. Ecco che cosa ha detto l'ex gieffino.

Temptation Island, ex protagonisti se lo lasciano sfuggire su Perla e Mirko: ecco cosa hanno rivelato - Temptation Island, ex protagonisti se lo lasciano sfuggire su perla e Mirko: ecco cosa hanno rivelato - In una recente intervista, due ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island hanno rivelato su Mirko e perla ...

Perla Vatiero diventa virale sul web per l’ennesima gaffe con il suo inglese [VIDEO] - perla vatiero diventa virale sul web per l’ennesima gaffe con il suo inglese [VIDEO] - Un reality della portata mediatica del Grande Fratello fa in modo che i vari concorrenti siano molto seguiti sia durante che dopo la fine del programma. Logico ancora di più immaginare come il vincito ...