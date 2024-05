Sciame sismico nei Campi Flegrei - diverse scosse terremoto nella notte

Sette scosse in cinque ore nella zona dei Campi Flegrei, terremoto avvertito dalla popolazione - Sette scosse in cinque ore nella zona dei Campi Flegrei, terremoto avvertito dalla popolazione - sciame sismico dalla notte scorsa nella zona dei Campi Flegrei. La prima scossa, avvertita dalla popolazione a Pozzuoli, Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli si è verificata alle 3,56 con magn ...

