Graduatorie GPS 2024 26 - le TABELLE DI VALUTAZIONE TITOLI per ogni grado

Terza Categoria – Playoff: Bagnasco e Revello rispettano il pronostico, impresa Piobesi con la Benese - Terza Categoria – Playoff: Bagnasco e Revello rispettano il pronostico, impresa Piobesi con la Benese - Terza Categoria - Play Off: Bagnasco e Revello rispettano il pronostico mentre il Piobesi firma l'impresa con la Benese e vola alla seconda fase ...

Aggiornamento GPS 2024-2026, pubblicata ordinanza: domande dal 20 maggio - Aggiornamento GPS 2024-2026, pubblicata ordinanza: domande dal 20 maggio - Gps 2024/2026, pubblicata finalmente l’ordinanza ministeriale tanto attesa: tutto pronto per partire con la procedura di presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento ...

Test medicina 2024, via libera per i quartini: cosa dice la nota MUR - Test medicina 2024, via libera per i quartini: cosa dice la nota MUR - Gli studenti che l'anno scorso erano in quarta superiore e hanno svolto il TOLC MED 2023 potranno inserirsi nella graduatoria del test medicina 2024 senza ripetere le prove. Ecco quanto annunciato di ...