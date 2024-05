Morto il presidente iraniano Ebrahim Raisi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ile il Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian sono morti a causa di un incidente aereo. L’incidente è avvenuto, probabilmente a causa del maltempo, in una zona impervia al confine con l’Azerbaigian. Più dettagliatamente, il luogo dell’incidente è il villaggio di Khoilar-Kalam situato a circa 100 chilometri da Tabriz. Le squadre di ricerca hanno trovato parti dell’ala e della pala del velivolo su una collina. La notizia, ufficializzata nel corso della notte dalla tv di stato, era stata anticipata dal capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pir Hossein Kolivand che aveva dichiarato al canale televisivo IRIB: “Quando è stata scoperta la posizione dell’elicottero precipitato, non è stata trovata alcuna traccia di passeggeri vivi”. A bordo, oltre ale al ...

Ebrahim Raisi è il presidente dell'Iran. Aveva 63 anni quando il 19 maggio 2024 è morto in un incidente in elicottero , la cui causa sarebbe riconducibile ad un attentato. Vinse le elezioni presidenziali in Iran nel 2021 con un voto che registrò ...

Non ci sono sopravvissuti. I rottami del velivolo, su cui viaggiava anche il ministro degli Esteri , sono stati rinvenuti grazie a un drone turco in grado di individuare fonti di calore

Lo schianto dell’elicottero di Ebrahim Raisi rischia di far aumentare la repressione interna e le tensioni nell’area. L’Iran infatti è un elemento chiave dell’equazione regionale, in uno scenario segnato dalla guerra e dalla paura. Leggi

I funerali del presidente iraniano Ebrahim Raisi si terranno domani a Tabriz: lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Mehr, citata dalla Tass.

La televisione di stato iraniana ha confermato ufficialmente la morte del presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, e del suo ministro degli Esteri, Hossein Amir Abdollahian.

"Anzitutto perché in Iran il potere non è nelle mani del presidente, ma in quelle del leader supremo e del Consiglio dei Guardiani della Costituzione. Perciò la sua scomparsa non avrebbe ...