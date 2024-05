(Di lunedì 20 maggio 2024) Ieri sera è andata in onda lade L’dei Famosi, il game show condotto per la prima volta dadopo due stagioni da opinionista e giunto alla sua diciottesima edizione. Rai Uno ha invece offerto ai suoi telespettatori la replica di unadi Makari, la serie televisiva di successo con Claudio Gioè. Il reality show di Canale 5 crolla. A poche settimane dalla finale, che si terrà, salvo spostamenti di palinsesto dell’ultima ora, domenica 2 giugno, lade L’dei Famosi non ha raggiunto i due milioni di telespettatori, per uno share pari al 16.2%. Il programma di Canale 5 sta confermandodopoil poco interesse da parte del ...

È appena terminata la nona puntata de L’ Isola dei Famosi, il game show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti. In diretta dall’Honduras, come di consueto, Elenoire Casalegno e ...

Ieri, 19 maggio, è andata in onda la nona puntata del reality show, la prima trasmessa di domenica sera. L' Isola dei Famosi ha cambiato giorno di trasmissione: ieri, 19 maggio, il reality show è andato in onda per la prima volta di domenica sera. La ...

Isola dei Famosi, la puntata del 19 maggio: eliminata Valentina Vezzali - Isola dei Famosi, la puntata del 19 maggio: eliminata Valentina Vezzali - Isola dei Famosi 19 maggio. Nella puntata, i due gruppi sono stati riunificati e la nuova leader è diventata Karina.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Isola dei Famosi 2024 naufragata, Màkari (in replica) sul podio, Report cresce - Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Isola dei Famosi 2024 naufragata, Màkari (in replica) sul podio, Report cresce - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di domenica 19 maggio 2024 ha offerto ai telespettatori film, serie e reality. Ma cosa ...

Isola 18, pesante crollo per Vladimir Luxuria: ecco gli ascolti della nona puntata - Isola 18, pesante crollo per vladimir luxuria: ecco gli ascolti della nona puntata - Ieri sera è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, il game show condotto per la prima volta da vladimir luxuria dopo due stagioni da opinionista e giunto alla sua diciottesima edizione.