VIDEO – Empoli-Inter 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 24 settembre 2023), anticipo mattutinoquinta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Carlo Castellani. AVANTI COL FILOTTO –0-1 nell’anticipo mattutinoquinta giornata diA. Cinque vittorie su cinque per l’, che si conferma unica in testa alla classifica e a punteggio pieno. Dopo nove minuti gran cross di Alessandro Bastoni per Matteo Darmian, sul suo cross Etrit Berisha è superato ma salva sulla linea Ardian Ismajli. Al 35? farebbe gol Marcus Thuram su cross di Hakan Calhanoglu, ma il francese è in fuorigioco sulla spizzata di ...

Minuto 51, i nerazzurri riescono a sbloccare il match con una magia di Dimarco, che su una palla spazzata dalla difesa dell'calcia al volo di collo esterno e manda la palla sotto la traversa. ...Inzaghi fa 5 su 5 in campionato e allunga sulle inseguitrici.L'unica nota amara del pomeriggio nerazzurro è l'infortunio di Arnautovic.Qui il commento del nostro inviato Andrea ...

Quinta vittoria in cinque partite per l'Inter che continua la propria marcia a punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A. I nerazzurri.Cinque vittorie su cinque per l'Inter, che resta in vetta a +3 sul Milan. Al Castellani cade anche l'Empoli, battuto 1-0 nel ritorno in panchina di Andreazzoli. I nerazzurri collezionano chance nel ...