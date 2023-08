Non ci sarà una terza stagione per, perché il revival della serie arriverà sotto forma di tre ...Dopo la cancellazione da parte di Netflix i fan di, serie TV basata sulla graphic novel di Ben Dunn, hanno lanciato una petizione online chiamata #SaveWarriorNun che ha ottenuto migliaia di consensi. A quanto pare la voce è stata ...Le preghiere dei fan disono state esaudite e i risultati sono oltre le aspettative. Dopo l'annuncio del salvataggio miracoloso della serie, in seguito alla cancellazione della stessa da parte di Netflix dopo due ...

Warrior Nun, la serie tv torna con una trilogia di film dopo la ... TVSerial.it

Warrior Nun, la serie tv torna con una trilogia di film dopo la cancellazione di Netflix. L'annuncio ufficiale.La demolizione di spettacoli che non sono all'altezza delle aspettative è un luogo comune per i poteri che si nascondono dietro le mura di Netflix, e Warrior Nun è stata una delle tante produzioni che ...