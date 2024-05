Gaza e il dopoguerra - è scontro aperto nel governo israeliano

Amici-nemici: il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu oramai sono in piena rotta di collisione sulla guerra a Gaza . Tanto che il botta e risposta è diventato quasi quotidiano e non riguarda più solo la condotta del ...

Scontro tra Tel Aviv e Ankara . In un post sul suo account X, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha definito ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan un "tiranno incitatore bugiardo". In serata il Ministero degli Esteri turco ha ...

È scontro, all’interno del Governo israeliano, sul futuro di Gaza - È scontro, all’interno del Governo israeliano, sul futuro di gaza - Il ministro della Difesa Yoav Gallant chiede Netanyahu di non stabilire un controllo israeliano su gaza sollevando così polemiche in seno al Governo – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...

Gaza va bene, ma non in piazza Taksim. Palestinesi tra gli arrestati del 1 maggio - gaza va bene, ma non in piazza Taksim. Palestinesi tra gli arrestati del 1 maggio - Turchia (Internazionale) I filocurdi del Ysp, sindacalisti di Disk e studenti di Filistin Için Bin Genç tra i 49 finiti in manette. Di Francesco Brusa ...

Biden arma Israele: un miliardo in munizioni con Rafah nel mirino - Biden arma Israele: un miliardo in munizioni con Rafah nel mirino - Israele (Internazionale) La Ue: «Rapporti a rischio». Duro scontro tra Gallant e Netanyahu sul dopoguerra. Bombe su una clinica Onu e su un internet point. Niente aiuti ma per Bibi i palestinesi non h ...