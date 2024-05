Bargiggia dice una grande verità | Conte ha mollato a metà l’Inter

(Di giovedì 16 maggio 2024) Paolo, parlando del ritorno di Antonioin Italia e di Max Allegri, ci ha tenuto a ricordare le mosse del salentino in passato, soprattutto con. Il suo intervento su TvPlay. PASSATO – Paolonon ha dimenticato affatto: «Il ritorno disarebbe andato meglio del ritorno di Allegri alla Juventus. Ma conoscendo Antoniodelle ultime stagioni, avrebbestrada, come ha fatto con, con il Chelsea. È un allenatore che ha più cose da dare rispetto ad Allegri. Max è stato unallenatore, ma sappiamo tutti che il calcio è cambiato molto. Le dinamiche di allenamento, come affrontare le partite, in due-quattro anni è cambiato tanto. E secondo me Allegri non si è ...

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva a Milannews24 parlando di calciomercato, Pioli, Conte e anche De Zerbi Con la qualificazione aritmetica in Champions League, il Milan pensa alla prossima stagione tra il possibile nuovo ...

Bargiggia rivela: «So che Giuntoli ha ancora questa speranza e forse sarebbe il male minore per la Juve» - bargiggia rivela: «So che Giuntoli ha ancora questa speranza e forse sarebbe il male minore per la Juve» - Paolo bargiggia ha parlato del futuro di Adrien Rabiot con la Juve. Il francese va in scadenza a giugno Paolo bargiggia, a TvPlay, ha parlato del futuro di Adrien Rabiot con la Juve. Il francese va in ...

Paolo Bargiggia: 'Gasperini ritornerebbe volentieri ad allenare la Juventus' - Paolo bargiggia: 'Gasperini ritornerebbe volentieri ad allenare la Juventus' - Si vocifera però di un accordo tra i bianconeri e Thiago Motta sulla base di un biennale da 3,5 milioni di euro ...

Panchina Milan, Bargiggia: “Né Conte né Sarri, Conceicao in pole ma…” - Panchina Milan, bargiggia: “Né conte né Sarri, Conceicao in pole ma…” - Paolo bargiggia ha svelato che per la panchina del Milan non sarebbero in corsa né conte né Sarri. Conceicao è il candidato numero uno. Tanti nomi, profili e suggestioni, per la panchina del Milan ma, ...