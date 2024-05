Poesia - ponte con Messico e Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024)del Sud esono i Paesi al centro degli incontri e gli eventi dell’edizione 2024 del Festival Internazionale di"Europa in Versi", organizzato dall’Associazione La Casa delladi Como e diretto da Laura Garavaglia (nella foto), in programma dal 23 al 28 maggio, tra Como, Milano e Missaglia, nel Lecchese. "in movimento: untra culture" è il tema della quattordicesima edizione del festival, da sempre impegnato nel promuovere il dialogo interculturale attraverso la. Così Europa in Versi quest’anno accoglierà poeti di rilevanza internazionale, con uno sguardo speciale ale alladel Sud, nella ricorrenza del 140° anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra ...